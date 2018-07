A Carcare si fa volontariato “verde” con l’evento “Fiume Bormida Prezioso”

Carcare. “Fiume Bormida Prezioso” è il nome dato all’appuntamento di volontariato civico che si terrà sabato 14 luglio a Carcare. Si tratta della prima manifestazione del genere promossa dalla nuova amministrazione comunale targata Christian De Vecchi e prevede lo sfalcio dell’erba nel tratto di fiume Bormida tra le due passerelle a monte e a valle dell’antico ponte.

Il ritrovo, per tutti coloro che sono interessati, è in piazza Caravadossi dalle 8 a mezzogiorno: “In quel luogo – spiega il primo cittadino – verranno organizzate le squadre di lavoro e assegnate le mansioni, ovviamente differenti secondo le età e le responsabilità degli operatori”.

“L’iniziativa è nata, come già in altre occasione negli anni precedenti, dalla collaborazione attiva con la locale protezione civile, il gruppo alpini e la ditta Proteo, è indirizzata a tutti cittadini carcaresi interessati e volenterosi di spendere una mattinata a favore dell’ambiente, infatti oltre alle operazioni di sfalcio altri volontari eseguiranno la rimozione di rifiuti dal letto del fiume e dalla passeggiata fluviale, una buona occasione per esaltare lo spirito di volontariato che ha sempre contraddistinto i carcaresi”.