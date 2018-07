Carcare, il 20 luglio il secondo consiglio comunale dell’era De Vecchi

Carcare. Convocato alle ore 21 di venerdì 20 luglio il secondo consiglio comunale del mandato amministrativo del neo sindaco Christian De Vecchi, dopo quello d’insediamento dello scorso mese, tornerà a svolgersi tradizionalmente nell’aula consigliare e i punti all’ordine del giorno saranno 11 secondo quanto convenuto al termine della riunione dei capi gruppo.

Tra i primi punti la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, sono due: quella bilancio, politiche sociali, culturali, associative e programmazione; e quella territorio e ambiente. Entrambe saranno costituite insieme al sindaco da quattro membri due di maggioranza e due di minoranza e l’applicazione del voto sarà ponderato, dopodiché le stesse saranno operative per le future convocazioni.

Altri punti riguarderanno i procedimenti amministrativi per attivare la surroga di gestione dei servizi di segreteria comunale, in conseguenza del raggiungimento dell’età pensionabile del dottor Salvatore Parisi, e una convenzione di gestione in forma associata per la continuità di rapporto con lo sportello SUAP insieme ai comuni dell’alta valbormida.

Seguirà l’approvazione del nuovo regolamento del Consiglio Giovanile, ed infine l’ordine del giorno si chiuderà con la discussione di due punti dedicati alla salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio obbligatori entro il 31 di luglio.