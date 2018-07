Carambola a Savona in via Nizza, coinvolti auto e scooter: due feriti

Savona. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Savona in via Nizza. Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 15 di questa mattina, si è verificato uno scontro che ha riguardato un’auto e due scooter, una carambola ancora al vaglio della polizia municipale savonese che sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona, i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118: fortunatamente, nell’impatto tra i mezzi coinvolti nell’incidente, i due conducenti dei ciclomotori non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Dopo le prime cure dei sanitari sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo e in codice verde all’ospedale San Paolo, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

A seguito dell’incidente e dell’intervento di soccorso si sono verificati disagi per la viabilità nel tratto, in entrambe le direzioni con code e rallentamenti.