Loano. Inaugurazione questa mattina presso il porto turistico “Marina di Loano”, alla presenza delle massime Autorità, del nuovo presidio dei carabinieri: l’ufficio di Valico Marittimo.

Dotato di strumenti all’avanguardia per l’identificazione dei soggetti a bordo dei natanti in approdo e l’analisi digitale dei passaporti, la “piccola caserma della Benemerita”, alle dirette dipendenze della stazione carabinieri di Loano, avrà quindi il compito di accertare, come ogni altro posto di frontiera, la corretta identità di ogni passeggero ed ogni componente degli equipaggi dei natanti che sbarcano in porto.

di 12 Galleria fotografica Loano, taglio del nastro per l'ufficio di Valico Marittimo dei carabinieri









L’attività di polizia di frontiera devoluta all’Arma dei carabinieri oltre che a Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ha la finalità specifica di garantire l’osservanza delle norme di diritto pubblico internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi dell’Unione Europea, nonché delle Leggi nazionali di emigrazione e di polizia che regolano il traffico delle persone e delle cose attraverso le linee del confine terrestre e negli scali marittimi ed aerei.

L’esercizio della funzione di polizia di frontiera è di natura tipicamente “amministrativa” e va ricondotta nella categoria dell’attività di prevenzione, quindi direttamente connessa alla pubblica sicurezza. A norma di Legge, per quanto concerne la frontiera marittima, l’attività di coordinamento di queste attività di controllo e vigilanza è attribuito al Prefetto del capoluogo di regione.

All’evento hanno preso parte il comandante della Legione Carabinieri Liguria Gen. B. Paolo Nardone, il Prefetto, Antonio Cananà e il neo Questore di Savona, Giannina Roatta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, Dionisio De Masi e il Comandante della Compagnia di Albenga, Sergio Pizziconi, oltre al sindaco di Loano Luigi Pignocca, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, Erik Morzenti, l’amministratore delegato di Marina di Loano Ivan Pedrielli ed il direttore del porto Uberto Paoletti.

