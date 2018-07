Cantiere di via San Lorenzo a Savona, ecco come cambiano le corse dei bus

Savona. In vista dell’apertura del cantiere per il rifacimento delle volte del ponte sul rio San Lorenzo a Savona, dal 17 luglio al 25 agosto via San Lorenzo verrà chiusa al traffico veicolare. In conseguenza di ciò, alcune linee bus di Tpl Linea subiranno alcune variazioni.

In particolare, le linee 1, 1/, 2, 12, 13 e 15 in direzione monti effettueranno regolare percorso sino in via Brignoni, quindi transiteranno in via Mentana, via Pisa, via San Lorenzo e riprenderanno regolare percorso. Nel periodo interessato, in sostituzione della fermata di piazza Saffi, verrà istituita una fermata provvissoria 50 metri dopo la svolta in via Mentana.

La linea 3 in direzione Cimavalle seguirà il regolare percorso fino in piazza Mameli effettuando la fermata lato Banca San Paolo (linea 5), quindi transiterà da via Paleocapa, via IV Novembre, via Sormano, corso Ricci, ponte di Lavagnola, via Abate (piazza Lavagnola) e riprenderà regolare percorso. La linea dovrà effettuare le sole fermate di appartenenza al regolare percorso.

Le linee 4 e 6 effettueranno regolare percorso dai rispettivi capolinea di partenza fino in piazza Saffi, dove si attesteranno per effettuare la ripartenza delle corse di ritorno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.