Canottieri Sabazia: record di medaglie in una prova regionale open

Osiglia. Domenica 29 luglio ad Osiglia si è disputata una prova regionale open. La manifestazione è stata organizzata dalla società C.C.C. Osiglia ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre centocinquanta atleti in rappresentanza di otto società provenienti dalla Liguria e Toscana.

La Canottieri Sabazia supera il record di medaglie conquistate in una sola gara, arrivando a quota 48, con ben 26 ori, 13 argenti e 9 bronzi.

Nella classifica finale la società savonese si impone sui tradizionali avversari sanremesi con oltre 50 punti di vantaggio; terzi i graditi ospiti del Versilia, vincitori di diverse gare nel settore femminile giovanile.

Le medaglie d’oro conquistate sulla distanza dei 2.000 metri:

K2 Allievi B

1° Michael Battaglia, Filippo Spezialetti

K1 Allievi B

1° Filippo Baldizzone

K4 Cadetti B

1° Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Simone Delfino, Edoardo Corallo

K2 Cadetti A

1° Edoardo Ramagli, Lorenzo Rizza

K1 Cadetti A

1° Pietro Frumento

C2 Cadetti B

1° Marco Tarditi, Alessandro Mito

Le medaglie d’oro conquistate sulla distanza dei 200 metri:

K4 staffetta 4×200 Cadetti B

1° Edoardo Razzoli, Pietro Casanova, Emiliano Secci, Matteo Genta

K4 Senior

1° Federico Ottonello, Alessandro Ciarlo, Silvano Scognamiglio, Giulio Vaira

K1 Ragazzi

1° Pietro Fornari

C1 Cadetti B

1° Alessandro Mito

K1 Allievi B

1° Filippo Spezialetti

K1 Senior maschile

1° Silvano Scognamiglio

C1 Senior maschile

1° Andrea Tarditi

K2 Senior femminile

1° Sonia Bozano, Paola Cigliutti

K2 5,20 Allievi maschile

1° Michael Battaglia, Filippo Spezialetti

K1 Senior femminile

1° Cristina De Gregori

K4 Cadetti B

1° Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Simone Delfino, Edoardo Corallo

K1 Cadetti A

1° Pietro Frumento

K1 Allievi A

1° Lorenzo Garzoglio

K1 Master femminile

1° Cristina De Gregori

K2 Junior

1° Ludovico Spezialetti, Giulio Vaira

C2 Cadetti B

1° Marco Tarditi, Alessandro Mito

K2 Senior femminile

1° Paola Cigliutti, Cristina De Gregori

Soddisfazione per lo staff tecnico composto da Laura Bentivoglio, Emanuel Cabib e Cristina De Gregori per i risultati individuali e di squadra raggiunti, che fanno ben sperare per le prossime gare.

Nella foto: lo staff tecnico della Canottieri Sabazia. Da sinistra: Laura Bentivoglio, Emanuel Cabib, Cristina De Gregori.