Canottieri Sabazia: diciassette podi all’idroscalo di Milano

Savona. Gli atleti della Canottieri Sabazia riprendono l’attività agonistica dopo un breve pausa che li ha visti impegnati ad Osiglia nel classico campus estivo edizione numero 43.

Nel ritiro, dove hanno preparato gli equipaggi per i prossimi impegni, hanno svolto anche altre attività quali tornei di calcio, di canoa polo, tiro con l’arco, cenni di difesa personale e osservato il cielo notturno sotto la guida di un esperto astronomo.

Il ritorno all’attività agonistica è stato positivo: domenica 15 luglio i savonesi, anche se a ranghi ridotti soprattutto nel settore giovanile, hanno portato a casa ben cinque ori, sei argenti e sei bronzi, oltre molte finali conquistate.

Le medaglie d’oro sono state vinte da

Michael Battaglia nel K1 4,20 Allievi B metri 200

Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Gabriele Pontini, Edoardo Corallo nel K4 Cadetti B metri 200

Filippo Spezialetti, Michale Battaglia nel K2 5,20 Allievi B metri 200

Filippo Spezialetti, Michale Battaglia nel K2 5,20 Allievi B metri 2.000

Pietro Casanova, Emiliano Secci, Carlos Andres Froi, Filippo Ferrara nel K4 Cadetti B metri 2.000

Medaglie d’argento per

Filippo Spezialetti nel K1 Allievi B metri 200

Cecilia Carrieri, Sofia Lombardi nel K2 Junior femminile metri 200

Cecilia Carrieri, Sofia Lombardi nel K2 Junior femminile metri 500

Andrea Tarditi nel C1 Senior maschile metri 200

Andrea Tarditi nel C1 Senior maschile metri 1.000

Edoardo Corallo, Samuele Dossetti nel K2 Cadetti B metri 2.000

Medaglie di bronzo per

Edorado Corallo nel K1 Cadetti B metri 200

Matteo Curletti, Gabriele Pontini nel K2 Cadetti B metri 200

Pietro Casanova, Emiliano Secci, Carlos Andres Froi, Filippo Ferrara nel K4 Cadetti B metri 00

Giulio Vaira nel K1 Junior metri 1.000

Riccardo Minerdo, Ludovico Spezialetti, Federico Ottonello, Giulio Vaira nel K4 Junior metri 1.000

Gabriele Pontini, Matteo Curletti nel K2 Cadetti B metri 2.000

La manifestazione è stata organizzata dalla società Idroscalo a Milano ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre 900 atleti in rappresentanza di 35 società provenienti dal Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

Soddisfazione dei tecnici Emanuel Cabib (settore giovanile) e Laura Bentivoglio (settore prima squadra) per i risultati ottenuti in vista della gara nazionale in programma a San Giorgio il 21 e 22 luglio (squadra giovanile) e dei campionati italiani di categoria in programma a Milano il 4 e 5 agosto (squadre Ragazzi e Junior).

Nella foto sopra: il gruppo Cadetti. Nella foto sotto: il K2 Allievi B.