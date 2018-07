Vado Ligure. Una giornata per conoscere da vicino i cani bagnino e vedere come lavorano nelle operazioni di soccorso. E’ quella organizzata per domenica 29 luglio nella Sla (Spiaggia Libera Attrezzata) “Lido di Vado” di Vado Ligure che ospita gli amici a quattrozampe ed i loro conduttori dell’associazione onlus “Dei dell’acqua”.

A partire dalle ore 9, e per tutto il giorno, gli ospiti della spiaggia gestita dalla Cooperativa Arcadia potranno vedere da vicino una serie di dimostrazioni di salvataggio, soccorso e assistenza al pericolante. I bambini, inoltre, avranno anche la possibilità di fare il bagno in compagnia dei cani.

Durante l’esercitazione al “Lido di Vado” saranno eseguite diverse prove di soccorso nautico. “Ogni esercizio mira a salvaguardare l’incolumità di pericolante, cane e conduttore durante l’esecuzione del salvataggio. Nessun esercizio è eseguito dal cane in solitaria ma il conduttore accompagna sempre il suo affidabile compagno in acqua. Tra i vari esercizi presentati c’è anche l’esercizio GEOiRescueSUP© svolto da più unità cinofile” spiegano dall’associazione “Dei dell’acqua”.

A fine esercitazione le unità cinofile saranno a disposizione del pubblico per fornire tutte le informazioni sulla loro attività. “Ringraziamo gli organizzatori, la Capitaneria di Porto, il Comune e tutti i partecipanti che con il loro intervento rendono possibile la realizzazione di questo evento cinofilo” il messaggio che arriva dai responsabili dell’Associazione “Dei dell’acqua” onlus, che opera dal 1997 con unità cinofile da soccorso nautico.

“Il conduttore del cane deve essere un bagnino. Se non ha il brevetto allora effettua il percorso di formazione grazie ai nostri istruttori IAMAS. In contemporanea può seguire il corso di preparazione all’esame di unità cinofila con il suo cane. Al conseguimento del brevetto di assistente bagnante per acque esterne, può sostenere l’esame come unità cinofila di salvataggio nautico” precisano dall’associazione “Dei dell’acqua” onlus.

“I cani impiegati nel salvataggio sono principalmente terranova, leonberger e retrievers: Golden, Labrador e Flat Coated. Ovviamente la scuola è aperta a tutte le razze e anche ai meticci purchè abbiano una buona acquaticità e una certa mole. I cuccioli possono iniziare il percorso di acquaticità all’età di 90 giorni circa e proseguire fino ai 12-18 mesi, successivamente possono accedere al corso per unità cinofile da salvataggio nautico e conseguire il brevetto operativo con il loro conduttore” concludono dalla onlus che ha sedi operative in Liguria a Bergeggi, Spotorno, Alassio, Genova Vernazzola, La Spezia, Torriglia, ma anche in Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Sardegna.

Foto dalla pagina Facebook dell’associazione Dei dell’acqua