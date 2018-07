Pietra Ligure. E’ stato trasportato d’urgenza in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure Paolo Andreucci, 53enne campione italiano di rally che questo pomeriggio è rimasto vittima di un grave incidente nella zona di Bajardo, nel sanremese.

Secondo quanto accertato, Andreucci e la sua copilota Anna Andreussi si trovavano a bordo della loro Peugeot 208 T16 del team Sport Italia per alcuni test gomme lungo la strada comunale che conduce al bivio per Monte Ceppo (il test era stato autorizzato dal Comune e Provincia, che per l’occasione ha disposto la chiusura dell’arteria). Per motivi ancora da accertare, intorno alle 16 l’auto è uscita fuori strada andando a schiantarsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i volontari di Sanremo Soccorso ed i vigili del fuoco. Viste la gravi condizioni del pilota e la zona particolarmente impervia in cui è avvenuto lo schianto, è stato richiesto il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco, che ha trasportato lo sportivo al nosocomio pietrese. Stando alle prime informazioni il pilota avrebbe riportato un grave trauma toracico

La copilota Anna Andreussi, invece, se l’è cavata con alcune lievi ferite.

