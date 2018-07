Calizzano. C’era anche la leggenda del tennis italiano Omar Camporese tra gli ospiti de “La Magia del Tennis”, l’evento che vede protagonisti “un campione, un mago, il tennis” e che si tiene oggi e domani a Calizzano. Il campione ha incontrato alcuni giovani tennisti.

Ex numero 18 del mondo, Camporese ha vinto di tornei di Rotterdam e Milano ed ha difeso i colori dell’Italia in Coppa Davis. Ha raggiunto la prima finale di un torneo Atp nel 1990 a San Marino, dove fu battuto da Guillermo Perez-Roldan per 6-3 e 6-3. Nel 1991 Camporese vinse il suo primo torneo a Rotterdam imponendosi in finale su Ivan Lendl per 3-6, 7-6 e 7-6. Nel 1992 si aggiudicò il suo secondo torneo, a Milano, battendo in finale il croato Goran Ivanisevic per 3-6, 6-3 e 6-4.

La manifestazione proseguirà questa sera alle 21 in piazza Vittorio Veneto a Calizzano con lo show di Walter Klinkon, comunicatore ed esperto di cambiamento e fondatore di “Impara a stupire”, il primo corso in cui lo scopo principale è il miglioramento personale.