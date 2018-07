Campionati regionali assoluti alla Spezia: sei ori per l’Arcobaleno

Savona. Giusto il tempo per rifiatare dopo la bella esperienza organizzativa del 30° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa e l’Atletica Arcobaleno Savona torna in pista per affrontare i campionati regionali assoluti in programma presso il nuovo impianto di La Spezia. Qualche assenza tra le fila della compagine del presidente Berrino: la stagione è sicuramente lunga e non sempre si riesce ad essere presenti ovunque. Ma non mancano certo i protagonisti.

Sono cinque i nuovi campioni regionali. Passa con disinvoltura dal triathlon all’atletica e lo spezzino Samuele Angelini si impone sui 5.000 correndo in 15’41″60. Rimanendo nel mezzofondo sfiora la doppietta l’imperiese Aurora Bado: vince i 1.500 metri in 4’54″65, mentre sugli 800 si deve accontentare dell’argento (2’21″60 il crono con cui si impone nella seconda serie, non sufficiente per la vittoria nella classifica generale). Arianna Pisano aggiunge un nuovo titolo al suo palmarès aggiudicandosi la gara di marcia sui 5 chilometri in 26’14″32.

Vengono dal settore lanci gli altri due titoli: Elena Chiesa scaglia il giavellotto a 35,46 mentre il buon Gioele Buzzanca fa suo il disco con una miglior misura di 40,54.

Otto le medaglie d’argento conquistate, oltre che da Aurora Bado, dalla staffetta 4×100 femminile (Liscio, Accame, Riggio, Zemma), da Ilaria Accame sui 100 piani (corsi in 12″80 con vento contrario 1.9), da Martina Armenia nel salto in lungo (5,16 la sua misura) e dall’allieva Anna Auxilia (1’09″99 il suo crono sui 400 ostacoli). Secondi anche Samir Benaddi sugli 800 (2’00″44), Denis Canepa nel giavellotto (58,65) e Andrea Di Molfetta (4’14″57 sui 1.500 al termine di una gara tattica condotta con intelligenza).

Bronzo: sono sette i piazzamenti sul terzo gradino del podio. Ottima performance per lo junior Simone Sirello nel giavellotto che si porta a 54,35. Terzi anche i saltatori Francesco Girardi (6,25 la sua miglior misura nel lungo) e Lorenzo Zanona (che valica l’asticella dell’alto a 1,88). Ilaria Accame corre i 200 in 26″24. Tris di lanciatrici: terza nel martello Giulia Brunelli (con 37,63), Clara Degni la imita nel disco (attrezzo a 27,71) e Silvia Di Gioia arriva a 34,30 nel giavellotto.

Nella foto sopra Giole Buzzanca e Maurizio Marra; nella foto sotto Aurora Bado.