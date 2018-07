A Calizzano “giornata di ringraziamento del bosco”, il sindaco Olivieri: “Tutelare un nostro patrimonio”

Calizzano. Il bosco come ricchezza, naturale ma anche economica, come nel caso del Comune di Calizzano. Per questo il Consorzio per la tutela dei prodotti del sottobosco ha organizzato una giornata dedicata proprio alla pulizia e alla salvaguardia del patrimonio boschivo, in programma sabato 21 luglio, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

“Prima Giornata di Ringraziamento del Bosco” è il titolo dell’iniziativa, una giornata alla quale sono invitati tutti i cittadini.

Ecco il programma: alle ore 9:00 è previsto il ritrovo dei partecipanti nel Salone Verdi, con la suddivisione dei gruppi per le diverse aree boschive da pulire. La giornata, dopo una pausa alle ore 13:00, si concluderà alle ore 17:00.

Tra le zone del programma di pulizia molte quelle indicate grazie alle segnalazioni dei cittadini. Soddisfazione dal parte del sindaco Pierangelo Olivieri: “Grande iniziativa del nostro Consorzio, una idea alla quale da tempo si stava pensando e che finalmente si riesce a concretizzare in maniera significativa. Dopo una primavera e inizio estate in cui il bosco con i suoi frutti e in particolare i funghi, ci hanno regalato davvero tanto…” dice il primo cittadino calizzanese.