A Calizzano e a Ceriale arriva La Magia del Tennis

Calizzano. Ritorna in Liguria il tour de La Magia del Tennis, che vede la partecipazione in campo di un campione del tennis italiano come Omar Camporese e la rivelazione di questa edizione del programma televisivo “Tu si que vales” di Canale 5, Walter Klinkon.

Due gli appuntamenti in programma questo weekend. Si comincia sabato 14 luglio con il Tennis in piazza a Calizzano dalle ore 16, evento aperto a tutti coloro vogliono provare e vivere l’emozione di palleggiare con Camporese. In serata in piazza Vittorio Veneto alle ore 21 una tappa del tour del Walter Klinkon Show, gratuito per tutti.

Domenica 15 luglio toccherà a Ceriale, al Vascello Club, ospitare l’ultima tappa con un gran gala di chiusura di questo evento che ha coinvolto tanti bimbi. Appuntamento per tutti dalle ore 10.

Nella foto: Omar Camporese e Walter Klinkon con Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano che ha patrocinato totalmente l’evento.