Calcio: il Calizzano verso l’iscrizione alla Seconda Categoria

Calizzano. Il Calizzano va verso un nuovo ritorno al calcio della Figc.

Dopo due campionati vinti nella categoria Eccellenza dell’Acsi di Cuneo, la società giallorossa ha deciso di provare ad iscrivere la squadra al campionato del livello di partenza che, in provincia di Savona, è la Seconda Categoria.

In tal caso, apparirebbe probabile un suo inserimento nel girone B, quello del quale faranno parte le compagini valbormidesi. Un raggruppamento che vedrà al via anche l’altra novità della provincia, rappresentata dalla Vadese. Per quanto riguarda il girone A, invece, non ci sarà più il Cervo, che ha cessato l’attività.

Michele Bianco, nuovo responsabile della prima squadra del Calizzano, dichiara: “Stiamo ancora valutando alcune situazioni. Nei prossimi giorni cercheremo di concludere alcune trattative per essere sicuri di poter partire. Sarà una squadra molto giovane con alcuni elementi d’esperienza“.

Nella stagione 2015/16 i giallorossi si classificarono secondi nel girone B di Seconda Categoria.