Calcio a 6, in arrivo a Pontelungo il campionato invernale per non tesserati

Albenga. Pontelungo non si ferma al torneo estivo, terminato domenica sera. È in arrivo il primo campionato invernale per giocatori non tesserati. A breve saranno note tutte le informazioni e saranno aperte le iscrizioni.

Il primo Trofeo di Pontelungo “Caffetteria da Sancio”, campionato invernale di calcio a 6, scatterà nel mese di ottobre e si disputerà al campo sportivo di viale Pontelungo ad Albenga.

Oltre ai premi che saranno assegnati alle squadre, lo sponsor della formazione vincente avrà diritto all’iscrizione gratuita al torneo estivo “Memorial Simone Fiorito”.

Per informazioni è possibile contattare Emanuele al numero 3205559189.