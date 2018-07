A Cairo un corso per Guardie Ambientali Zoofile Volontarie

Cairo Montenotte. L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte promuoverà un corso per Guardie Ambientali Zoofile Volontarie, che saranno poi nominate con decreto prefettizio, organizzato dall’associazione ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente) e patrocinato dal comune.

“L’intento è quello di selezionare un gruppo di cittadini valbormidesi, quindi anche al di fuori del nostro comune, scelti per attitudine (verbale e personale) e motivazione che andranno ad acquisire la qualifica di pubblici ufficiali per operare per la salvaguardia dell’ambiente (ad esempio intervenendo in caso di abbandono di rifiuti) e degli animali (ad esempio in caso di maltrattamento) così come per agire da deterrente contro l’abbandono delle deiezioni canine. Sarà anche possibile diventare ausiliario di Protezione Civile come Operatore Radio in Emergenza. Questi operatori andranno a supportare le istituzioni nelle varie attività anzidette, agendo in costante relazione e collaborazione con le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali e le Istituzioni stesse nell’osservanza della legge e dei rispettivi ruoli” spiega il consigliere comunale cairese Ambra Granata.

“Si vogliono promuovere l’educazione e il dialogo e rinforzare l’effetto deterrente prima di dover ricorrere a sanzioni. Pertanto ci auguriamo che vi possa essere un forte coinvolgimento tra i cittadini e che possa servire per unire la valle al fine di rendere un servizio volto a tutelarla” conclude il consigliere Granata.

Gli interessati al corso, che partirà a settembre, possono contattare direttamente il Presidente di ANTA Michael Ferrante al numero 3914947071 o via mail antaliguria@fircb.org.