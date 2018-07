Cairo Montenotte. Un taglio del nastro molto atteso e “affollato” quello di stamattina, a Cairo, dove è stata inaugurata la nuova sede della biblioteca comunale “F. C. Rossi” a Palazzo Scarampi. Nonostante i numerosi rinvii, infatti, sono terminati nelle scorse settimane il trasloco dei libri e la sistemazione delle prestigiose sale.

Proprio nell’edificio storico che già anni fa conteneva il presidio culturale cairese, poi trasferito a Palazzo di città, è tornato il patrimonio librario che, ad oggi, annovera ben 37 mila volumi disposti su due piani. Già da oggi pomeriggio, secondo i soliti orari, riprenderà la consueta attività di apertura al pubblico e di importante punto di riferimento culturale e sociale della città.

di 6 Galleria fotografica Cairo inaugurata la nuova sede della biblioteca civica a Palazzo Scarampi









Il Palazzo Scarampi è stato profondamente ristrutturato, nel rispetto delle sue peculiarità architettoniche e storiche, sotto l’occhio attento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova, e, nella sua nuova veste, è pronto a tornare ad essere il fondamentale motore di aggregazione che è stato fino a dieci anni fa. Ancor di più lo sarà in autunno quando partirà anche il Ferrania Film Museum posto al piano superiore.

Presente anche il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza, che commenta: “Trentasettemila volumi, dei quali cinquemila dedicati a bambini e ragazzi: un altro grande successo per la Regione Liguria che è riuscita a recuperare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro tertitorio. Regione Liguria ha a cuore tutte le nostre eccellenze, e le economie a loro destinate, volte a restituire alla cittadinanza strutture importanti come questa, ne sono la prova tangibile. La Valbormida sta implementando tutte le frecce al suo arco per un importante rilancio : storia, cultura, infrastrutture e tutela del territorio; interventi rapidi nel momento del bisogno la riscoperta di grandi patrimoni di cui ci possiamo vantare”.