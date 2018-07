Cairo, all’istituto “Patetta” un corso di “Cooperative Learning”

Cairo Montenotte. Si aprono oggi le iscrizioni al corso “Cooperative Learning: i principi fondamentali e le applicazioni nella didattica” riservato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte organizza presso la propria sede di Via XXV Aprile.

“Le ragioni che hanno portato la scuola cairese a sperimentare questa nuova modalità d’insegnamento nascono da una constatazione di base: il cambiamento del contesto sociale ed economico obbliga i docenti e gli educatori a trovare nuovi metodi didattici e di gestione della classe, in cui alle competenze professionali ed educative deve affiancarsi una preparazione non ristretta all’ambito disciplinare, ma allargata anche alla sfera psicologica, cognitiva e comportamentale. Un lavoro complessivo che deve essere condotto insieme dagli insegnanti di cattedra e di sostegno, dagli stessi allievi e dagli educatori, in un confronto in cui ciascuna parte deve essere pronta a mettersi in gioco” spiegano dall’istituto cairese.

“Il Cooperative Learning ha lo scopo di realizzare nell’ambito della scuola un intervento in grado di rispondere alle esigenze non solo di apprendimento, ma anche di educazione sociale dei ragazzi, e alle richieste educative che hanno origine dalle profonde trasformazioni che investono l’attuale società a tutti i livelli. Attraverso il lavoro in gruppi operativi (la peer education) gli studenti sono via via guidati nello sforzo di apprendere: affrontando situazioni complesse e a volte imprevedibili, attraverso l’apprendimento per esperienza, le unità didattiche cooperative e molto altro ancora, essi imparano a dare il meglio di sé scoprendo e valorizzando risorse personali insospettate” aggiungono dal “Patetta”.

“Ma il Cooperative Learning necessita di uno sforzo accurato di lavoro in sintonia da parte di tutti i componenti del gruppo; un difficile bilanciamento che, per dare risultati adeguati, necessita di un’accurata preparazione. Sono questi i motivi che hanno spinto l’Istituto “Patetta” a organizzare il corso, tenuto da Loredana Caruso, docente formatore di Cooperative Learning e Flip Teaching, supervisore SSIS presso l’Università di Genova e docente accreditato MIUR-ANF. In tre densissime giornate, dal 5 al 7 settembre, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona le metodologie e le tecniche di questo strumento di lavoro, in cui la gestione della collaborazione tra tutti i componenti gioca un ruolo chiave per arrivare ad un risultato progettuale verificabile e condiviso.

Il corso è riconosciuto dal Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca e inserito nella Piattaforma SOFIA del MIUR” concludono dall’istituto Patetta.