Cairese, colpo di mercato: Matteo Clematis torna in gialloblù

Cairo Montenotte. Ciliegina sulla torta per la campagna acquisti della Cairese, condotta dal direttore sportivo Giribone.

Pochi minuti fa è giunta la firma di Matteo Clematis, centrocampista poliedrico con il vizietto del gol. Il gioiellino savonese, corteggiato tutta l’estate da squadre di Serie D ed Eccellenza, ha sposato il progetto cairese rinforzando ulteriormente una rosa altamente competitiva.

Un ritorno a Cairo Montenotte per il centrocampista leva 1996 che nella stagione 2014/15 aveva indossato la maglia gialloblù in Eccellenza, a fianco di Alessi, Piana, Spozio e Giribaldi. Poi l’esperienza in Lega Pro con il Savona, dove il giovane Clematis ha totalizzato 5 presenze. Una parentesi in Eccellenza al Vado e lo scorso anno l’esordio in Serie D con il Ligorna, dove ancora una volta ha dimostrato le sue qualità collezionando 19 presenze e tre gol.