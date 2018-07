Toirano. Ha riportato la frattura di una gamba una signora rimasta ferita questa mattina durante una visita alle Grotte di Toirano. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 12:00 di questa mattina, pare che la donna sia caduta rovinosamente da una scala, per cause ancora in via di accertamento.

La signora è stata soccorsa da vigili del fuoco, soccorso alpino, personale sanitario e 118: a seguito della caduta della scala è finita in una sorta di cunicolo sottostante, rimanendo bloccata e facendo scattare l’allarme con la richiesta di soccorso

La signora è stata recuperata e immobilizzata da pompieri e soccorso alpino, prima dell’intervento dei sanitari: dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per lei la sospetta frattura di una gamba e altre ferite ed escoriazioni sul resto del corpo.