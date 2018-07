Cade in un dirupo nei boschi di Bardineto e fa un volo di quasi 5 metri: mobilitato l’elicottero

Bardineto. Allarme nella zona del Monte Carmo, tra Bardineto e Toirano, per una persona caduta in un dirupo che ha compiuto un volo di circa 4-5 metri. Per soccorrere il ferito si sono mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di Finale, una squadra del soccorso alpino e speleologico e i militi della Croce Verde di Bardineto.

Vista la zona impervia, per recuperare il ferito nella zona dell’abbazia di San Pietro, è stato attivato anche l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato portato per accertamenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero troppo gravi.