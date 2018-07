Borgio, scontro moto-pullman sulla via Aurelia: centauro finisce in ospedale

Borgio Verezzi. Un incidente stradale, che ha visto coinvolti una moto e un pullman, si è verificato sulla via Aurelia, a Borgio Verezzi, intorno alle 15.

Le cause del sinistro, che è avvenuto all’altezza dei bagni La Bussola, sono ancora in via di accertamento, ma quel che è certo è che ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo sulla cinquantina.

A seguito dell’impatto è stato scaraventato sull’asfalto, dove è ruzzolato per diversi metri, riportando numerosi lividi ed escoriazioni.

Soccorso dal persona della croce bianca di Borgio, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Al momento il traffico sull’Aurelia è congestionato nel tratto tra Borgio e Loano.