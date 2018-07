Borghetto festeggia la Bandiera Blu con un concerto al tramonto in riva al mare

Borghetto Santo Spirito. Una serata di musica in un luogo magico dal quale è possibile ammirare lo spettacolo del mare al tramonto del sole. Così l’associazione “Vivi Borghetto” ha deciso di festeggiare l’ottenimento, da parte del Comune di Borghetto Santo Spirito, della quarta Bandiera Blu consecutiva.

L’evento, che si intitola “Aspettando il tramonto in musica”, si terrà questa sera a partire dalle 20 in piazza Pelagos, cioè la nuova piazza della passeggiata a mare di ponente a ridosso della passerella di Capo Santo Spirito.

“Durante la serata potremo ascoltare un suggestivo concerto per violino, violoncello e tenore”, – spiegano da Vivi Borghetto. E dopo il concerto del Gruppo Caronte prenderà il via la vera e propria festa della Bandiera Blu, con aperitivo e stuzzichini offerti dall’associazione e da alcune attività commerciali della città.

“Per festeggiare la nostra quarta Bandiera Blu di fila – spiega il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa – non c’è luogo migliore della nuova piazza Pelagos. La scelta di questo nome non è stata casuale. Da un lato sottolinea l’attenzione che la nostra amministrazione rivolge alla tutela dell’ambiente marino, confermata dalla sottoscrizione del protocollo del Santuario Pelagos avvenuta qualche mese fa; dall’altro, rimarca le sue caratteristiche uniche di lugo di ritrovo in riva al mare: il termine ‘Pelagos’ significa ‘mare aperto’. Aver ricevuto nuovamente la Bandiera Blu di Fee è per noi motivo di grande orgoglio: premia gli sforzi della nostra amministrazione dal punto di vista della depurazione delle acque, della promozione di buone politiche ambientali e dell’attività di sensibilizzazione nelle scuole col progetto di Eco-Schools e Bandiera Verde”.

“Ovviamente per vedere confermata anche il prossimo anno la Bandeira Blu ci sarà da lavorare molto – chiosa Canepa – Ma il buon lavoro viene sempre premiato, specie quando si pone come obiettivo la tutela del nostro ambiente negli anni a venire”.