Borghetto Santo Spirito. Ata Pc, l’Associazione Tutela Ambiente Protezione Civile, denuncia “lo stato di degrado delle sponde del torrente Varatella e della strada che conduce a Borghetto”, cioè via Ticino.

“Chi esce dal casello autostradale per dirigersi a Borghetto assiste a uno spettacolo deprimente – dice Giovanni Altrecati – In più punti si notano rifiuti, macerie e persino un bidet ad ‘accogliere’ residenti e turisti. Un recente incendio poi ha carbonizzato alberi e vegetazione, abbruttendo il paesaggio e portando alla luce altri rifiuti sparsi lungo la sponda del torrente. In altri punti invece i canneti raggiungono la strada, ostacolando in parte la visuale agli automobilisti, cosa che certo non giova alla sicurezza stradale”.

Ata Pc ha scritto al Comune di Borghetto chiedendo “la bonifica dell’area, il taglio della vegetazione carbonizzata, l’eliminazione delle canne che si spingono sulla carreggiata e il ripristino di un minimo di decoro”. L’associazione chiede inoltre di installare telecamere lungo la strada che costeggia il Varatella.

“Siamo consapevoli delle difficoltà economiche patite dal Comune di Borghetto, ma riteniamo che installare telecamere possa portare il duplice vantaggio di stroncare una volta per tutte l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti, e di incamerare denaro sanzionando gli incivili. Ricordiamo che si tratta di uno degli accessi al paese, percorso ogni giorno da moltissimi veicoli: il degrado attuale offre un pessimo biglietto da visita a chi entra in Borghetto dall’autostrada. Il Comune aveva annunciato maggiore vigilanza sull’area, ma stando allo stato attuale pare che tale annuncio non abbia sortito effetti apprezzabili. Per questo motivo Ata Pc chiede l’installazione delle telecamere”.