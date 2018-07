Borghetto, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia “Seconda stella a destra”

Borghetto Santo Spirito. Dal primo luglio sono aperte le iscrizioni per il nido d’infanzia F.lli Rosselli, “Seconda stella a destra”. Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali, Ester Cannonero. Il servizio è destinato ai bambini dai 3 ai 36 mesi, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00, con uscita intermedia dalle 13.00 alle 13.30.

Oltre alle attività che quotidianamente si svolgono nei servizi per la prima infanzia, da settembre, terminato il periodo degli ambientamenti, verranno sviluppati differenti progetti che coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie. Al nido arriverà, ad esempio, “Il Principe delle Stelle” che trascorrerà del tempo con i bambini svolgendo con loro differenti attività e parlerà con i piccoli solo in inglese.

Alle famiglie è sempre richiesta una partecipazione attiva; ormai da anni è consolidata l’esperienza di “Genitori al nido per un giorno”. Per il nuovo anno, inoltre, verranno organizzati incontri di yoga per genitori e bambini, per trascorrere un po’ di tempo insieme. Il nido “apre le porte” alla cittadinanza per farsi conoscere e per effettuare le iscrizioni per l’anno 2018-2019.