Albenga. Blitz a sorpresa questa mattina da parte dei carabinieri del gruppo forestale di Savona e dei carabinieri della stazione di Albenga nel cantiere dell’ex Ortofrutticola di via Dalmazia, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area sulla base del progetto stabilito per il restyling di tutta la zona.

I militari stanno controllando il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere e in particolare la presenza di lavoratori in nero. L’azione dei carabinieri è avallata anche da un elicottero del nucleo di Villanova d’Albenga, che sta sorvolando l’area del cantiere per monitorare l’intero servizio dall’alto e controllare eventuali, possibili “fughe” di dipendenti non in regola.

Quella in atto questa mattina è una ispezione a 360 gradi: nel mirino dei carabinieri anche il corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare di quelli speciali (come i rifiuti da cantiere).

Secondo quanto appreso, i controlli sono partiti per via di irregolarità rilevate dallo stesso Ispettorato del Lavoro che ha chiesto supporto ai militari per fare il blitz nel cantiere albenganese: ora si attendono gli esiti dell’ispezione dell’Arma.