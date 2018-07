Bianco, il colore dell’estate savonese

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

L’estate in Riviera porta con se diversi colori, da quelli classici, come il bianco, il rosso e il blu, a quelli di tendenza, che cambiano di anno in anno. Il comune denominatore è il bianco, che in qualsiasi estate, di qualsiasi annata, esprime il massimo livello di eleganza e di attualità.

È un colore completo, infatti è la combinazione di tutti i colori dello spettro elettromagnetico. Il bianco, passando attraverso un prisma di cristallo, crea un arcobaleno di colori. Unendosi formano il bianco.Solo chi è completo può essere puro, per questo il bianco è il colore che rappresenta la purezza e la bellezza dell’anima. È una tinta che viene utilizzata sempre per esprimere pulizia e igiene, infatti i camici dei dottori, ad esempio, sono bianchi.

Ungaretti, che amo tanto, paragonava lo spazio bianco su un foglio ad un silenzioso messaggio significativo, elemento di arricchimento della poesia. In comunicazione, lo spazio bianco lo consideriamo come una splendida cornice che permette a poche parole di risuonare con pienezza senza inutili ridondanze.

Il bianco è bello e sempre positivo. Il bianco ci può influenzare mentalmente, perché favorisce la chiarezza, evoca purezza nei pensieri o nelle azioni e, cosa molto importante, proietta positività e nuovi inizi. C’è sempre bisogno di novità e di nuovi percorsi da esplorare, forse per questo amiamo così tanto il bianco?

Il bianco è un colore stupendo, elegante e molto versatile sia per il giorno che per la sera e la moda va incontro a chi ama questo bellissimo colore.

Le ultime tendenze moda per l’estate 2018 prediligono il bianco per le personalità che esprimono candore ed energia. Esalta l’abbronzatura, per gli appassionati, anche se a me piace tanto sulla pelle candida.

Via libera ad una bianca estate con splendidi caftani in sangallo, abiti romantici con balze, miniabiti in pizzo e voile o sottovesti in raso e pizzi per eventi e serate sul mare, ma anche a pantaloni palazzo o alla camicia senza tempo per un look da ufficio fresco e attuale.

Io lo adoro abbinato all’argento e, qualche volta, a dettagli rock.

Il bianco è una scelta sicura, troppo attraente per rinunciarci, soprattutto ora che sono iniziati i saldi estivi.

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia: clicca qui per leggere tutti gli articoli