Bergeggi, accusa malore in mare e rischia di annegare: grave anziano

Bergeggi. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona un signore anziano di 74 anni che questa mattina, nel tratto di mare al confine tra Bergeggi e Vado Ligure, ha accusato un malore in acqua: l’uomo è stato notato riverso a testa in giù nell’acqua, facendo subito scattare l’allarme. E’ stato soccorso da altri bagnanti e dai bagnini e portato a riva: da lì sono iniziati i primi tentativi di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono arrivati i militi della Croce Rossa di Vado Ligure e l’automedica del 118, che hanno proseguito l’azione di soccorso: fortunatamente l’anziano ha poi ripreso a respirare.

Successivamente è stato condotto presso il nosocomio savonese in codice rosso: nonostante il salvataggio in extremis le condizioni dell’anziano, per il malore e il principio di annegamento, sono considerate gravi dai sanitari.

Avrebbe ingerito parecchia acqua e il quadro clinico non consente ad ora di sciogliere una prognosi per il 74enne.