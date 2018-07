Finale Ligure. La viabilità è un tema a cuore del movimento civico Finale Ligure Viva che lancia una sua campagna per dire basta alle code sulla A10 nelle domeniche di rientro dei weekend.

“Come al solito alla fine di un weekend troviamo l’autostrada bloccata dalla coda. Finale Ligure Viva, oltre a rispondere a questa domanda, si chiede come mai non si è mai cercata una soluzione soprattutto a livello politico e tecnico, è stata fatta una ricerca ed un’analisi su questo problema?”.

“Non possiamo credere che l’unica soluzione sia la rinuncia al flusso turistico o fare in modo di scoraggiare il “milanese” a trascorrere da noi il week end, cosa che per altro sta già avvenendo a favore dei comuni a levante di Savona”.

E il movimento civico finalese precisa: “Posto che il nodo cruciale si trova a Savona e nello specifico nell’immissione sulla A6 verso Torino, perché da ormai decenni non si è fatto nulla per correggere uno svincolo nato male, l’unico in Italia dove si incrociano le autovetture che imboccano l’uscita per Savona, quelle che da Savona si immettono sulla A6 e quelle che da Savona si immettono sulla A10…Insomma un completo trivio che crea un imbuto scellerato”.

“Questa progettazione forse poteva essere tollerata anni e anni fa, ma dagli anni ‘80 pensiamo debba essere ridisegnata”.

“Certo possiamo sorridere ogni weekend quando vediamo i turisti in coda e noi ce ne guardiamo bene dal muoverci, ma questo non è un atteggiamento corretto per una regione che vive di turismo e con povertà di infrastrutture”.

“FLV si propone di portare ai più alti livelli la discussione sulla necessità di eliminare un nodo autostradale obsoleto e che insulta la ragionevole pazienza di tutti i cittadini che vivono e lavorano a ponente del nostro capoluogo di provincia”.

“Chiunque voglia partecipare alla campagna per convincere i vertici dell’autostrada a prendere in considerazione la risoluzione al problema dello svincolo savonese può firmare la nostra petizione interagendo con la nostra pagina Facebook” conclude Finale Ligure Viva.