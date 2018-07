Basket, Under 14: Arianna Arado convocata in azzurro

Vado Ligure. Prima convocazione in azzurro per Arianna Arado.

Da sabato 21 a lunedì 23 luglio, a Roma, la cestista biancorossa farà parte del gruppo delle sedici ragazze Under 14 che agli ordini di coach Gebbia, con assistente Marco Corsolini, spezzino doc, si raduneranno per un collegiale dal quale saranno poi scelte le dodici giocatrici per tornei e campionati in azzurro dell’annata 2004.

L’Amatori Pallacanestro Savona festeggia questa convocazione dopo quella dello scorso anno di Anna Poggio.