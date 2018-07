Basket, Gianluca Fea convocato in Nazionale Under 14

Loano. Prima convocazione in Nazionale giovanile Under 14 per Gianluca Fea, già in forza alla Rappresentativa regionale ligure.

Atleta loanese classe 2004, cestisticamente nato e cresciuto tra le fila del Basket Loano E. Garassini, Gianluca si è distinto durante la stagione agonistica 2017/18 nel campionato regionale Under 14 Élite, nel torneo internazionale Canestri senza Reti, nel Torneo delle Regioni 2018 e nel Trofeo Città di Monsummano Terme.

Sede di questa prima convocazione è il Palangarano di Bassano del Grappa dove, dal 7 al 10 luglio, si svolgono sei sessioni di allenamento.