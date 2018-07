Basket: Federica Alesiani torna alla Cestistica Savonese

Savona. Dopo le riconferme di qualche giorno fa ecco il primo nuovo arrivo in casa biancoverde: è Federica Alesiani, nata a Savona e cresciuta cestisticamente proprio nelle fila della società della presidentessa Oggero dove è rimasta sino alla stagione 2013/2014 disputando il campionato di Serie A3.

L’ex Magnolia Campobasso, classe 1997, reduce da un buonissimo campionato, sarà quindi la regista del team di Vito Pollari. Federica, nonostante la giovane età, ha grande carisma e personalità e sta migliorando campionato dopo campionato il suo playmaking imparando a gestire la sua velocità ed a comprendere i ritmi del match.

Tra le caratteristiche tecniche spiccano inoltre il buon uso del palleggio e l’ottima difesa sulla palla dove, grazie alle sue mani svelte, riesce spesso a rubare la sfera alle avversarie.

A Savona Alesiani non solo ritroverà coach Pollari che l’ha lanciata nei campionati senior, ma anche una sua vecchia compagna, Irene Tosi, anch’ella nata e cresciuta a Savona, con la quale nel maggio 2010 a Jesolo è salita sul tetto d’Italia vincendo il campionato nazionale 3c3 categoria Under 13 femminile e con la quale è stata successivamente chiamata nella squadra nazionale di categoria per la sua prima convocazione in maglia azzurra.

Da segnalare con la maglia biancoverde anche parecchie partecipazioni alle finali nazionali in varie categorie giovanili. Grande gioia quindi in casa Cestistica Savonese nell’accogliere nuovamente tra le proprie fila Alesiani, certi che la nuova atleta biancoverde saprà sicuramente dire la sua nel campionato di Serie A2 2018/2019.