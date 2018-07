Basket: Anna Poggio in raduno con la Nazionale Under 17

Vado Ligure. Convocazione in corso d’opera per Anna Poggio con la Nazionale Under 17 femminile che quest’estate disputerà i campionati del mondo a Minsk, in Bielorussia.

Anna, in un primo momento riserva a casa nella convocazione del 18 giugno (nell’immagine), è stata chiamata lunedì dal Settore Squadre Nazionali per essere integrata nel lavoro iniziato il 3 luglio dalle sue compagne a Porto San Giorgio. Si è aggregata alle compagne azzurre ieri sera (in programma la prima amichevole con la Francia) fino al 15 luglio (Torneo con Spagna, Francia ed Ungheria) per poi continuare a Roma fino al 18 luglio (amichevole con la Spagna).

Un secondo importante riconoscimento per lei che già lo scorso anno era stata convocata nella Nazionale di categoria sottoleva.

È la prima volta che l’Amatori Pallacanestro Savona ha due azzurre (Poggio e Arado) nella stessa stagione.