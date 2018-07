Basket, Alessandro Morando passa dal Loano alla Junior Casale

Loano. Ancora una grossa soddisfazione per il Basket Loano Garassini. Il giovanissimo playmaker Alessandro Morando, nella stagione appena conclusa, si è fatto notare nel campionato regionale Under 15 e nel campionato regionale Under 14 élite, al punto da catturare l’attenzione di alcune grosse società.

Tra queste, la Junior Libertas Casale Monferrato, prestigioso sodalizio che milita in Serie A2 e che vanta un settore giovanile molto competitivo.

Alessandro, classe 2004, ha vissuto un inverno complicato a causa di un infortunio, ma dopo un mese di inattività si è prontamente ripreso e ha concluso l’annata sportiva nel pieno della forma.

Tra i tanti successi conseguiti nella sua giovane carriera, c’è il primo posto con la selezione ligure al torneo internazionale Canestri senza Reti, competizione di gran lustro riservato agli atleti Under 14. Con i colori loanesi, un anno fa, vinse il titolo regionale Under 13.

Ora il salto nelle fila di una società di grande tradizione, con la quale potrà mettersi alla prova ad un livello più alto.