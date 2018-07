Finale Ligure. Saranno i Cubs di Albisola-Finale Ligure a rappresentare la Liguria degli Under 12 baseball alla Finale Nazionali Giovanili, che si terranno il prossimo settembre, in una sede da designare.

“La Cairese ha rinunciato, pur avendo vinto i play-off a Finale Ligure lo scorso venerdì”, dice il presidente del sodalizio di Albissola e Finale, Luca Battaglieri, “è un premio per l’impegno dei nostri Ragazzi, per la maggior parte neofiti, che si sono allenati tutto l’inverno nel Campo Viola e ad Albissola, sotto la guida esperta di Luciano Pescarolo e Flavio Pomogranato e i giovani collaboratori, fra i quali spiccano in particolare Eddy Sacco, Marianna Battaglieri e Manuel Pescarolo, che ringrazio con particolare affetto”.

Le “furie azzurre”, così sono chiamati i giovani del “batti e corri” rivierasco, esultano per l’opportunità di disputare la fase nazionale per la prima volta dopo tanti anni.

“Da tempo facciamo molti sacrifici” prosegue Battaglieri “abbiamo allestito lo storico Campo Viola di Finale, ottenendo l’omologazione e consentendo alle nostre quattro squadre giovanili Under 10 promozionale, Under 12, Under 15 e Under 18, anch’essa chiamata a disputare le finali nazionali di categoria, due squadre adulti e due amatoriali, di allenarsi e disputare partite per tutto l’anno”.

Il Campo Viola, che da anni era adibito a parcheggio, è tornato così una struttura sportiva: “questo grazie all’impegno dell’Assessore allo Sport Casanova e del Presidente della Polisportiva Schiappapietra, che hanno fin da subito creduto alla “riconversione” al baseball dello storico impianto finalese, dove negli anni ’70 e ’80 erano di casa i famosi “Sharks” e la “Virtus”.

“Predisporremo un programma di allenamento estivo” dicono Luciano Pescarolo e Flavio Pomogranato , allenatori delle “Furie Azzurre”, soprattutto per migliorare le battute sui lanci veloci e per incrementare la precisione del gioco degli “interni”. I nostri ragazzi, grazie agli allenamenti svolti in collaborazione con la “Atletica Run Finale” che con noi condivide il Campo Viola, hanno sviluppato un’ottima velocità, utilissima per la corsa sulle basi”.

“Siamo particolarmente contenti dei nostri “piccoli eroi”, che vogliamo nominare uno ad uno: Emanuele Marchi, Francesco Solimini, Matteo Mascarino, Amad Hossain, Davide Calcagno, Davide Fiaschi, Benedetto Fiaschi, Alberto Gallo, Cesar Isetta, Lorenzo Oddone, Matteo Gallo, Matteo Giusto, Leonardo Bremi, Vincent Iollo, Thomas Punturieri. Tutti indistintamente si sono comportati molto bene per tutto il campionato e hanno meritato la designazione ufficiale”.

Gli allenamenti dei ragazzi proseguiranno pertanto per tutta l’estate al Campo Viola di Finale Ligure, per gli atleti finalesi, e al Parco di Villa Faraggiana di Albissola Marina, per l’aliquota degli “Albisolesi”, nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio.