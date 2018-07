Baseball Under 12: i Cubs alla Finale Play-Off

Continua la bella favola della squadra dei “piccoli” Cubs di Albissola e Finale Ligure, che al “Viola” di Finalborgo hanno battuto anche i pari età dei Genova Rookies con il robusto punteggio di 16 a 3, in una partita divertente per entrambe le formazioni e il folto pubblico presente sugli spalti, come sa dare spesso il baseball giovanile.

Nel prato dello storico impianto finalese, le “furie azzurre”, allenate da Luciano Pescarolo e Marianna Battaglieri, la differenza l’hanno fatta in battuta, con il fuoricampo da tre punti di Cesar Isetta e le cinque battute valide di Alberto Gallo, arrivato sempre in base e più volte a punto grazie alla sua velocità di corsa.

Foto 3 di 5









“Anche i ragazzi più giovani” dice Luciano Pescarolo “hanno brillato con la mazza, penso a Lorenzo Oddone, alla sua terza partita, e ad Emanuele Marchi, che entrambi hanno realizzato due valide su due. Il piccolo Thomas Punturieri, appena otto anni, Francesco Solimini e Leonardo Bremi, sono stati molto veloci nella corsa sulle basi, permettendo di raggranellare un punto dopo l’altro, senza dar tregua ai pur validi avversari, che all’andata a Genova ci avevano battuti”.

“In difesa” aggiunge il coach Marianna Battaglieri, “il sempre determinato Matteo Mascarino ha ben diretto i lanci di un fortissimo Davide Calcagno, un giocatore da Nazionale di categoria, mentre i fratelli Benedetto Fiaschi e Davide Fiaschi, concentrati e riflessivi, hanno bloccato sistematicamente ogni iniziativa avversaria. Ottime in campo esterno le prestazioni di Amad Hossain, Matteo Gallo e Vincent Iollo”.

Nonostante la differenza punti ponga la nostra squadra al primo posto della classifica”, conclude Pescarolo “giocheremo la finale regionale contro la Cairese, prima a pari conteggio vittorie. Sarà sicuramente una partita spettacolare, dato il livello dei nostri avversari, che si giocherà al “Viola” sabato 14 luglio”.

In palio, oltre al titolo regionale, anche l’accesso alle finali nazionali, che si giocheranno a settembre.