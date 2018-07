Baseball: la Cairese ritrova la vittoria

Cairo Montenotte. La Cairese torna a vincere e resta da sola al terzo posto, battendo e staccando il Mondovì.

Si gioca con la formazione ormai consolidata: Baisi e Marenco compongono la batteria iniziale e Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, Bloise in terza, Bellino interbase e in campo esterno da sinistra Scarrone, Sechi e Gandolfo; Torello battitore designato.

Partita in equilibrio per tre riprese sul risultato di 1 a 1, ma basta poco per spostare l’inerzia della partita: due errori della Cairese mettono in moto il Mondovì che con le valide di Tealdi e Gianoglio allunga e segna tre punti. Si va alla quinta ripresa e con gli ospiti in vantaggio 4 a 1 ma qualcosa è cambiato nel box di battuta e prima Bloise tocca duro e poi Sulsenti e in sequenza valida di Bellino, triplo di Sechi e ancora valida di Marenco e Scarrone che valgono complessivamente sei punti per un totale di 7 a 4.

La partita tecnicamente non è bellissima, tante le imperfezioni da entrambe le parti, ma sicuramente è giocata con il cuore. È il momento di Buschiazzo sul monte e a lui il compito di contenere la reazione dei piemontesi che segnano due punti al settimo inning. La formazione biancorossa ormai ha trovato convinzione e segna ancora due punti al settimo e tre all’ottavo complici le valide ancora di Marenco e Torello. Il match si chiude sul punteggio di 12 a 6 per i valbormidesi.

Domenica 15 luglio ultimo atto sul campo di Bavari contro i Rookies di Genova.

Settimana impegnativa per gli Under 15 cairesi che hanno chiuso il campionato vincendo agevolmente contro i Rookies sul campo di Bavari e poi hanno partecipato al Torneo dei Due Laghi di Avigliana.

Lo staff decide di partire con Franchelli in pedana e Leoncini a ricevere, in prima Bussetti, in seconda Castagneto, in terza Pepino, interbase Andrea Torterolo, Angoletta a sinistra, Davide Torterolo al centro e Baisi a destra. Ottima la prova in attacco con il contributo di tutta la squadra; particolarmente ispirati Davide Torterolo con due doppi, Angoletta con un doppi e Pepino con un triplo.

In difesa si è deciso dare spazio ai lanciatori programmando la loro rotazione a tavolino: si sono alternati Franchelli come partente e, come rilievi, Baisi, Buschiazzo, Pepino ed Andrea Torterolo. La partita non è mai stata in discussione, la Cairese come uno schiacciasassi ha costruito punti da subito, e si è conclusa con il punteggio di 11 a 23 per i biancorossi. La vittoria contro la formazione genovese conferma la solitaria e consolidata seconda posizione in classifica.

In chiusura di settimana i ragazzi cairesi hanno partecipato al Torneo dei Due Laghi ad Avigliana. Come sempre ottima l’organizzazione dei Bees; per i giovani un’esperienza positiva anche se gli infortuni extrasportivi hanno ridimensionato gli obiettivi della società. La compagine biancorossa non è riuscita a qualificarsi per la finale ed ha concluso al quinto posto.

Il prossimo impegno per gli Under 15 cairesi sarà dal 3 al 5 agosto al Torneo di Rovigo, dove ci si augura di poter contare sul recupero di Angoletta e De Bon, pedine importanti per questa formazione.

Nell’Under 12 la Cairese ha concluso al primo posto insieme agli Albisole Cubs e venerdì 13 disputerà lo spareggio per andare alle finali nazionali di categoria.

Nella foto sopra: Marenco conquista il punto.

Sechi trascinatore in battuta

Time-out sul monte contro il Mondovì

Torello conquista la terza base

La Cairese Under 15 al torneo di Avigliana in notturna con il Nettuno