Bambino ferito in spiaggia ad Albenga, il gestore risponde a Ciangherotti: “In tre anni mai ricevuta nessuna lamentela”

Albenga. Ieri era arrivata la denuncia del consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che era partito all’attacco dei gestori di una spiaggia libera-attrezzata di Albenga, affermando che “un bambino ferito su quel litorale nell’estate 2016 non fosse stato ancora risarcito per il danno subito”.

E oggi è arrivata la dura replica della società che gestisce quel tratto di spiaggia, la Floridan Srl: “Con stupore abbiamo letto le dichiarazioni rilasciate dal consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti, da cui apprendiamo le sue notevoli conoscenze in materia di gestione aziendale, di procedimenti legali ed amministrativi. È tanto anche lo stupore del fatto che prima di rilasciare tali dichiarazioni, lesive per la reputazione della società, ben avrebbe fatto a sentire anche la controparte brutta, cattiva e sporca”.

“Non si vuole in questa sede rispondere a Ciangherotti, a questo provvederà nelle sedi opportune il legale della società, ma ci teniamo a sottolineare come in questi tre anni di gestione delle spiagge libere attrezzate non si sia mai avuto nessuna lamentela da parte della clientela né da parte dell’amministrazione comunale con cui si è sempre collaborato in modo positivo”.

“Rammentiamo, infine, a Ciangherotti che la spiaggia incriminata accoglie con piacere i disabili avendo la struttura, le attrezzature e le assicurazioni idonee per far godere della spiaggia e del mare a questi soggetti, oltre a tutti gli altri, ma forse questo è sfuggito al consigliere di Forza Italia”, hanno concluso da Floridan Srl.