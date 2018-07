Baia Alassio, il dg Gerundo: “Auspico un settore giovanile unico per le due squadre cittadine”

Alassio. Giovedì è stato firmato l’accordo tra Baia Alassio Calcio e Torino FC Academy; nel frattempo il team dirigenziale giallonero si è già messo al lavoro. A parlare è Gerry Gerundo, direttore generale della società alassina.

“Grande novità per i nostri ragazzi – dichiara Gerundo -. Ed è ancor di più l’attesa per le nostre ragazze, forse unici in Liguria ad avere anche con il femminile una collaborazione con una squadra di Serie A. Per le nostre ragazze si prospetta un’intensa stagione: oltre al confermato staff della scorsa stagione entrano a far parte del settore femminile altri collaboratori sia livello dirigenziale che tecnico (in primis i nuovi preparatori atletici). Noi quest’anno vogliono fare ancora di più insieme al Torino per le ragazze della Baia”.

“Mentre in settimana – prosegue – oltre agli incontri con le ragazze sia della prima squadra e quelle giovanile, ci saranno gli incontri con i genitori e atleti di tutte le leve (Primi Calci, 2009, 2007, 2006, 2004, 2002) per programmare la nuova stagione sportiva“.

“Il lavoro dell’Academy inizierà già con il primo incontro con l’open day del 4 settembre, occasione per tutte le ragazze e ragazzi che vogliono provare il gioco più bello al mondo. Sarà un day camp aperto a tutti; al mattino per i nostri dirigenti e allenatori, al pomeriggio agli atleti della Baia e non. Siete tutti invitati, vi aspettiamo. Mi auguro che questa affiliazione possa sensibilizzare tutti – conclude Gerundo -: amministrazione, dirigenti Baia Alassio e Alassio FC, e cercare di dare la possibilità alla città di Alassio di avere un settore giovanile unico, per dare il meglio ai nostri ragazzi perché al centro del progetto ci sono loro, ragazzi e ragazze”.

Nella foto sopra: la sala gremita alla presentazione dell’affiliazione della Baia Alassio con l’Academy Torino.

Teodoro Coppola, responsabile della Torino FC Academy.

Jet Log, main sponsor della Baia Alassio.

Gerundo con il mister dirigente Attilio Apicella.

Gerundo con il mister Natalino Formisano.