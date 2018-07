Baia Alassio, i tecnici del settore femminile interrompono la collaborazione

Alassio. I due tecnici Claudio Piccardo e Benedetto Dorio hanno deciso di non continuare più la collaborazione con la Baia Alassio, per la quale si occupavano del settore femminile.

“Desidero ringraziamo vivamente i signori Dorio e Piccardo per il lavoro svolto in questa ultima stagione – dichiara il dg Gerry Gerundo – e gli auguro il meglio per il futuro. Vista e appresa questa decisione la Baia Alassio continuerà il cammino intrapreso un anno fa e siamo già al lavoro per dare il meglio alle nostre ragazze“.

“Colgo l’occasione – conclude Gerundo – per invitare tutte le nostre tesserate, i genitori e tutte le ragazze che vorrebbero provare a giocare al calcio. Sono le benvenute. Vi aspettiamo venerdì 3 agosto alle ore 21,30 presso la sede della Baia Alassio, allo stadio Ferrando di Alassio“.