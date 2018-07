Aurelia Bis, Melis “punge” Giampedrone su assetto viario e porto. L’assessore: “Al lavoro con Anas e Comuni”

Savona. Il consigliere regionale Andrea Melis (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha ricordato che le amministrazioni locali hanno sollecitato la Regione a presentare ad Anas il progetto preliminare di una bretella di raccordo stradale tra Ponte Pertini e Capo Torre, per convogliare il traffico proveniente da levante verso la nuova arteria stradale, di un raccordo in località Margonara, per ridurre il traffico tra Albisola Marina e Savona e il Casello Albamare e di un tunnel sottoporto, per risolvere i problemi di accesso all’ospedale San Paolo, al Porto di Savona e al centro della città.

Melis ha chiesto l’orientamento della Giunta su questi interventi e se c’è un progetto preliminare per trasferire il casello albisolese e congiungerlo con l’Aurelia bis.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato che il 14 giugno la Regione ha convocato i tecnici di Anas e i Comuni di Savona e Albisola e si è riservata di valutare soluzioni rispetto allo svincolo della Margonara, mentre è stato concordato di stralciare il progetto della bretella in sponda destra del torrente Sansobbia, valutando la possibilità di una nuova bretella sulla sponda sinistra.

Giampedrone ha quindi ricostruito la storia dello studio preliminare della bretella di collegamento fra la variante Aurelia nel comune di Albisola Superiore e l’Aurelia “storica” e ha ribadito le difficoltà collegate a questo studio, legare soprattutto al coinvolgimento di diversi enti (Società Autostrade, Comuni, Anas e Regione) e ha rilevato che le difficoltà maggiori riguardano il superamento del Rio Basco.