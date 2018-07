Aurelia Bis, Melis (M5S): “Servono correttivi per il traffico albissolese, ma il futuro è su gomma”

Savona. “Il progetto dell’Aurelia bis è stato calato dall’alto sul territorio savonese con un obiettivo chiaro: snellire il pesantissimo traffico che da anni soffoca il territorio albissolese. Purtroppo servirebbero alcune modifiche fondamentali al progetto originario per rendere il raddoppio pienamente efficiente e risolvere una volta per tutte quella che è, a tutti gli effetti, un’emergenza reale e sentita dai cittadini”. Lo afferma Andrea Melis, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle Liguria.

“Questo vizio iniziale rende necessari alcuni correttivi quanto prima possibile. Soluzioni che spetta ai tecnici trovare e alla cittadinanza avvallare. È chiaro, tuttavia, che, al tempo dell’avvio del progetto, sarebbe stato più lungimirante puntare maggiormente sul traffico su ferro piuttosto che su gomma, che sempre di più mostra i propri limiti tanto a livello ambientale quanto urbanistico”.

E l’esponente pentastellato aggiunge: “Auspichiamo che sia dato ulteriore impulso agli incontri con gli enti locali, anche alla luce dell’ormai prossimo approdo della piattaforma Maersk, che renderà ancora più attuale il nodo del traffico. Lo abbiamo ribadito anche in Consiglio regionale durante la discussione di un’interrogazione sull’Aurelia bis, insistendo sulla necessità che Regione valuti il potenziamento del traffico su ferro dal savonese verso il torinese”.

“Al di là dei dettagli tecnici dell’Aurelia bis, la strada maestra resta quella di ridurre il traffico su gomma e potenziare quello su rotaia. Se i governi che si sono succeduti avessero seguito questa strada, probabilmente oggi non ci sarebbe neppure bisogno dell’Aurelia bis. Oggi lavoriamo tutti insieme per ridurre l’impatto ambientale dell’opera e renderlo il più efficiente possibile, ma sul lungo termine la gomma non è la strada giusta” conclude Melis.