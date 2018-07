Aurelia Bis, Melis (M5S) punge la Regione: “Fare chiarezza su ipotesi di variante”

Savona/Albissola M. “Quale lo stato dell’arte dei lavori dell’Aurelia bis? Esistono, ad oggi, progetti in essere per possibili varianti più o meno grandi? Ci sono prospettive o meno di continuazione dell’opera, dal momento che il progetto originale prevedeva anche altri lotti?”.

Lo chiede il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Melis con un’interrogazione depositata in questi giorni in Regione.

“Il traffico nel levante savonese rappresenta un problema cronico che merita una riflessione seria e soluzioni efficaci e sostenibili. Ferma restando la necessità di spostare il più possibile il traffico su rotaia, l’Aurelia bis, pur tra molteplici criticità, esiste e deve essere messa in condizione di funzionare al meglio per scaricare il traffico dalla costa – chiarisce il portavoce regionale – A questo proposito, Regione Liguria faccia chiarezza una volta per tutte quali siano gli interventi effettivamente presi in carico per possibili varianti”.

“In particolare, chiediamo all’assessore competente se è vero, come è emerso da recenti notizie di stampa, che Regione è in possesso di un progetto preliminare redatto dalla propria agenzia I.R.E., e finanziato completamente da Anas, per trasferire il casello albisolese e congiungerlo con l’Aurelia bis.”