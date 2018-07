Attività sportiva: chi bene inizia meglio continua

Finalmente è arrivata l’ora di fare un po’ di attività fisica. La bella stagione ci aiuta a poter praticare più movimento, anche godendo dell’aria aperta: corsa, bicicletta, yoga su un prato verde, respirando i profumi dell’estate, nuoto in piscina o al mare e altre mille idee. Qualsiasi attività sportiva tu abbia scelto, è un’ottima occasione per il tuo corpo ed è imprescindibile per avere una vita sana ed equilibrata. Il tutto unito a un’alimentazione e stile di vita salutari.

Ci sono comunque delle accortezze da tenere in conto, che servono per ottenere il massimo dei risultati e trarne il migliore beneficio possibile. Se parti da zero, dopo un lungo periodo in cui non ti sei allenato, non pensare di realizzare delle performance da atleta: l’attività muscolare deve essere costante, ma graduale. Questo permetterà che non ci sia un sovraccarico di lavoro muscolare: vale per qualsiasi tipo di attività e di muscolo coinvolto.

Molto importante è indossare un abbigliamento consono allo sport che hai deciso di svolgere: per questo motivo, meglio fare un po’ di shopping preliminare mirato, scegliendo un buon negozio sportivo online. I capi di abbigliamento creati per lo sport, hanno tessuti e caratteristiche che permettono al tuo corpo di traspirare correttamente ed evitano spiacevoli inconvenienti ,come sfoghi della pelle a causa del sudore.

Un altro aspetto da considerare è la giusta idratazione per il corpo, quindi bere il giusto, senza eccesso durate l’allenamento e bere più copiosamente una volta terminato: l’acqua è la tua alleata migliore. In caso di grossi sforzi o di un lavoro aerobico particolarmente intenso, è suggeribile bere una bevanda con sali minerali aggiunti, che possa reintegrare quelli persi durante l’attività fisica e creare un giusto equilibrio per il tuo corpo. Se hai fame, appena dopo l’allenamento, meglio optare per cibi freschi, come un buon frutto o eventualmente qualche barretta energetica.

Prima di iniziare qualsiasi tipologia di sport, il corpo deve partire gradatamente con appositi esercizi. Le sezioni di riscaldamento iniziale, sono fondamentali per risvegliare i muscoli e metterli nella condizione di non subire eventuali strappi o contusioni, che ti renderebbero impossibile questo e futuri allenamenti. Altrettanto importante è, ovviamente, la fase di defaticamento muscolare, spesso sottovalutata. Pensa al tuo corpo che ha fatto performance ottime fino ad ora e tu a un certo punto lo blocchi bruscamente: non fa bene! L’ideale è una buona sezione di stretching, che allunghi dolcemente tutti muscoli e li aiuti a chiudere in bellezza.

Queste attenzioni, che ti possono sembrare tante, ma in realtà sono alla base di ogni attività fisica svolta con consapevolezza, ti verranno in automatico una volta presa la mano e alla fine ti daranno talmente tanti benefici , che non potrai rinunciarvici.