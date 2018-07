Atterraggio di emergenza per un ultraleggero all’aeroporto Panero di Villanova

Villanova d’Albenga. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi all’aeroporto Panero di Villanova d’Albenga a causa di un atterraggio d’emergenza di un ultraleggero in avaria.

Secondo quanto appreso sull’episodio, l’aereo in volo, con a bordo due persone, aveva avvertito una presunta anomalia al motore, da lì l’atterraggio di emergenza allo scalo villanovese. Il pilota e l’unico passeggero del velivolo hanno riferito alla torre di controllo di avere problemi al motore, comunicando così l’intenzione di tentare un atterraggio d’emergenza.

Tutta regolare l’operazione di atterraggio, senza feriti e danneggiamenti al mezzo.

A seguito dell’allarme scattato per l’atterraggio di emergenza, intorno alle 15 e 30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, la Croce Bianca ingauna e il 118, ma per fortuna tutto è andato per il meglio.