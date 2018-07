Atletica Arcobaleno in gara sui 1000 metri al Meeting Herculis di Montecarlo

Savona. Buone prestazioni per le ragazze dell’Atletica Arcobaleno schierate sui 1000 metri, appuntamento tradizionale pre-meeting all’Herculis in quel di Montecarlo.

L’allieva Aurora Bado si è imposta nella gara di categoria, chiudendo la sua prova in 3’03″36. Stefania Biscuola, impegnata nella serie in cui hanno corso le atlete accreditate dei migliori tempi, seppur febbricitante è giunta terza con il crono di 2’48″04.

Chiara Meliga si è imposta nella propria batteria correndo in 3’08″51, tempo che migliora di oltre 4″ il suo precedente personale sulla distanza. Molto bene anche Arianna Pisano, sesta nella propria serie con un ottimo 3’06″18.

In campo maschile sicuramente positive le prove degli junior Riccardo Bado (sesto in 2’35″82), Andrea Di Molfetta (settimo in 2’36″75) e Samir Benaddi (decimo in 2’38″94)

Buon sesto posto nella propria serie anche per Vincenzo Stola che ha corso in 2’46″12.

Nella foto sopra Chiara Meliga; nella foto sotto Stefania Biscuola.