Ceriale. C’è ancora un mese di tempo per poter iscrivere i propri bambini al Summer Camp organizzato dall’ASD Ceriale Progetto Calcio.

Che cos’è il Summer Camp?

E’ un progetto ludico-ricreativo organizzato dall’ASD Ceriale Progetto Calcio con l’obiettivo primario di valorizzare il tempo estivo in vacanza impiegandolo in attività educative e motorie propedeutiche.

Foto 3 di 3





A chi è rivolto?

Il servizio accoglie bambini e bambine di età compresa dai 5 agli 11 anni. L’idea è nata per offrire una valida alternativa al campo solare ed è rivolta a quelle famiglie che per vari motivi non hanno potuto aderire ai vari progetti comunali, ma non vogliono rinunciare a far fare ai propri figli attività all’aria aperta in compagnia di coetanei.

Il Summer Camp è un importante supporto per i genitori impegnati in attività lavorative anche nei mesi estivi o un aiuto per quelle famiglie in cui non si hanno figure parentali di supporto. Inoltre è un progetto educativo volto a stimolare i bambini alla creatività, al movimento, alla socializzazione: attività utili per la formazione personale.

In che cosa consiste il progetto?

Il Summer Camp è attivo dal 1 luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì e non ha limiti di iscrizione. Il servizio viene svolto principalmente al campo sportivo F. Merlo di Ceriale dove vengono organizzate molteplici attività: è proprio grazie alla sinergia creatasi con altre realtà sportive della zona che il Summer Camp può proporre ai bimbi tante tipologie di sport differenti. Non solo calcio quindi, ma anche tennis, karate, touch football, baseball per poter insegnare ai più piccoli che non esiste solo un pallone tra i piedi, ma anche tante altre attività divertenti, sport impropriamente definiti “minori”, ma che possono essere sbocchi altrettanto interessanti e far abbracciare uno stile di vita sano e dinamico lontano da tablet e dalla troppa tecnologia.

Inoltre vengono anche organizzate giornate in spiaggia (presso la Colonia Veronese) accompagnati da bagnini con regolare brevetto, durante le quali si può fare il bagno, ma anche giochi acquatici e prendere lezioni di vela.

Le tariffe sono variabili e partono da 50 euro a settimana, ma esistono varie tipologie di programmi e scontistiche in base anche a quanti bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare si voglio iscrivere. Il consiglio è quello di contattare gli organizzatori per porgere a loro tutte le domande. I recapiti telefonici sono: 3477997422 oppure 3339362094.