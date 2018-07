ASD Ceriale Progetto Calcio: aperte le iscrizioni per la stagione 2018/19

Ceriale. Chiuso il mercato della prima squadra, a Ceriale si cominciano a scaldare i motori anche per il settore giovanile. Sono infatti aperte le iscrizioni per la stagione 2018/19.

Da quando, oltre dieci anni fa, il Ceriale militante in Prima Categoria si unì al Cisano iscritto al campionato di Promozione dando vita ad un’importante sinergia chiamata CerialeCisano, la società porta avanti un progetto tecnico che sposa la valorizzazione dei ragazzi cresciuti all’interno del proprio settore giovanile e diventare un’indispensabile serbatoio di talenti per la prima squadra.

Valorizzare i vivai e coltivare i campioni di domani diventa l’imperativo per poter insegnare ai giovani non solo i fondamentali del calcio, ma anche le sue regole, l’impegno, lo spirito di sacrificio, il concetto di squadra e il non dover rincorrere la vittoria ad ogni costo.

“L’ASD Ceriale Progetto Calcio – spiegano i dirigenti – è una società con una gestione lungimirante e sana, che vuole far diventare grandi i propri allievi avvalendosi di allenatori e formatori competenti, attenti e capaci di far crescere a 360°. Negli anni la nostra società ha siglato importanti affiliazioni proprio per dare un’ulteriore opportunità di crescita e sbocchi futuri ai piccoli giocatori. Un esempio su tutti il Genoa Future Football. L’affiliazione con società di tale calibro consente non solo di usufruire di una corsia preferenziale in caso di interscambio di giocatori, ma anche di sfruttare positivamente il know-how delle metodologie di insegnamento apprese e migliorate durante la loro lunga storia di successi”.

Il settore giovanile base dell’ASD Ceriale Progetto Calcio, dai Primi Calci agli Esordienti, sarà affidato a Roberto Ferraro.

Chiunque volesse ricevere ulteriori informazioni o è interessato ad iscriversi può contattare Caterina al 3383577271 o Massimo al 3339362094.