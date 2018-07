Arrestati due volte in 24 ore ad Alassio e Laigueglia: restano in carcere

Alassio. Restano in carcere Faissal El Aramram, 34 anni, e Anass Shaimi, di 25, i due marocchini che la settimana scorsa sono stati arrestati due volte in 24 ore (la prima per furto e la seconda per rapina). Lo ha deciso il gip Alessia Ceccardi che questa mattina li ha interrogati e poi ha convalidato l’arresto relativo alla collana strappata di dosso ad una ragazza a Laigueglia.

Durante l’udienza uno dei due ha negato le accuse, mentre l’altro ha detto di essere stato ubriaco e di non ricordare nulla di quanto successo. Per ora dovranno quindi restare in carcere ad Imperia.

Il secondo arresto della coppia era arrivato soltanto qualche ora dopo che i marocchini erano tornati in libertà dopo essere stati processati per direttissima in tribunale a Savona per furto. Nonostante uno dei due non potesse nemmeno restare in provincia di Savona, Faissal El Aramram e Anass Shaimi avevano rapinato una turista a Laigueglia. Ad arrestarli erano stati sempre gli uomini dell’Arma (i militari della stazione cittadina insieme a quelli dell’aliquota radiomobile) che avevano raccolto l’allarme della vittima della rapina e li avevano rintracciati poco dopo la rapina facendo scattare l’arresto.

Per quanto riguarda il precedente arresto, avvenuto ad Alassio, i due marocchini dovranno rispondere di furto di gelati e alcuni capi di abbigliamento domani mattina quando proseguirà il processo per direttissima.