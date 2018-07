Arriva a quota 42 la Marcia di Ferrania nel Parco naturale dell’Adelasia a Finale Ligure. Un bel traguardo per una manifestazione in grado di mantenere intatto il proprio fascino al punto da avere ben 177 classificati fra podisti e camminatori. 14 km la misura del tracciato, che non prevedeva varianti e che si è snodato sia sull’asfalto che su sterrato e sentieri in mezzo a paesaggi suggestivi all’interno del bosco.

Vince Simone Aresta che chiude in 1h07’38” precedendo di 22” Luca Diego Dani, unico a cercare di insidiare il primato del vincitore, mentre resta nettamente più attardato Silvio Pesce che è terzo. Dietro di loro si piazza Fulvio Mannori che giunge appaiato a Gabriele Barlocco che termina quinto per soli tre secondi.

Foto 2 di 2



Arrivo solitario per Mauro Geddo e Luca Pipitone, rispettivamente sesto e settimo, mentre grande merito va ad Eleonora Serra che si aggiudica la vittoria femminile duellando con Marco Bolla che la precede di sei secondi e chiude ottavo. Per la podista vincitrice della classifica delle donne tanta soddisfazione per una prestazione di alto livello visto che il suo tempo di 1h15’08” è inarrivabile dalle rivali.

Infatti Daniela Prato, seconda termina al 32° posto assoluto in 1h23’36”. Terzo posto per Romana Zinola non molto staccata dall’argento.